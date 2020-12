Florian (Mariés au premier regard 2) et Elea (The Circle France) en couple : l'annonce inattendue ❤️

Les internautes valident

De leur côté, les internautes et les candidats de Mariés au premier regard, comme Joachim, Vivien ou encore Elodie, valident ce nouveau couple comme le prouvent leurs réactions à cette annonce surprise : "Vous allez super bien ensemble", "mais nooooonnnn? Trop bien !", "vous êtes trop beaux, je ne m'y attendais vraiment pas", "plein de bonheur", "best couple ever", "mais non incroyable surprise de vous voir ensemble", "oh c est trop bien!!! Vous êtes tellement beaux tous les 2", peut-on lire en commentaires.