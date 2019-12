Marlène (Mariés au premier regard 3) en couple : elle emménage avec son chéri Sébastien

Au début de l'année 2019, les téléspectateurs de M6 découvraient les candidats de Mariés au premier regard 3. Parmi eux, on retrouvait Marlène qui avait ému les téléspectateurs suite aux essayages de sa robe de mariée qui avaient fait polémique. Après s'être unie à Kévin, les deux candidats avaient divorcé. Un mal pour un bien pour la jeune femme : en avril dernier, elle dévoilait être en couple avec un jeune homme rencontré grâce à Florian de la saison 2. "Je n'ai pas participé à cette expérience pour rien, cela m'a amené à rencontrer quelqu'un d'exceptionnel. Au niveau compatibilité, on explose tous les records." avait-elle confié à TVMag.

Marlène et son chéri emménagent ensemble

Aujourd'hui, Marlène et son amoureux Sébastien sont toujours en couple et ont même décidé de passer à l'étape supérieure. Non, on ne parle pas encore du bébé ou bien du mariage mais de vivre sous le même toit ! Sur son compte Instagram, Marlène a dévoilé qu'elle vient tout juste d'emménager avec son chéri qu'elle fréquente depuis le 1er mars 2019. "C'est l'heure du changement... Après 10 mois à distance, enfin ensemble sous le même toit" peut-on lire en légende l'image. Les deux amoureux ont posé leurs valises à Nice.