QUIZ Shadow and Bone : as-tu bien suivi la série Netflix ? Fais le quiz pour le découvrir !

Quel est le vrai prénom de "Mal" ?

Qu'a fait Alina pendant son test pour savoir si elle était Grisha quand elle était enfant ?

Avec quoi Genya maquille-t-elle la bouche d'Alina ?

Baghra est en réalité la mère de...

Quel numéro propose Jesper pour entrer dans la troupe ?

Comment se termine la relation entre Nina et Matthias à la fin de la saison 1 ?

Qui fait le premier pas lors du baiser entre Alina et le Darkling ?

Que possède Kaz à Ketterdam ?

Quel lieu n'existe pas dans la série ?

Qui sont les Volcras ?

Nope, tu n'as clairement pas bien suivi la saison 1 de Shadow and Bone. On te conseille donc de la (re)voir au plus vite !

Effectivement, soit tu as lu les livres, soit tu as maté la série (ou les 2). Mais tu ne te rappelles visiblement pas de tout.