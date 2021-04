Shadow and Bone : aviez-vous remarqué qu'une star d'Harry Potter est au casting ?

Une actrice de Harry Potter est dans Shadow and Bone

La saison 1 de Shadow and Bone (Shadow and Bone : La saga Grisha) est numéro 1 du top 10 Netflix depuis sa sortie. Mais aviez-vous remarqué qu'une star d'Harry Potter est au casting de la série ? Eh oui, déjà, il y a le général Aleksander Kirigan incarné par Ben Barnes. L'acteur jouait le prince Caspian dans la saga Le monde de Narnia. Mais Shadow and Bone, qui est une adaptation de la trilogie littéraire Grisha et de la duologie littéraire Six of Crows de Leigh Bardugo, a aussi une actrice de Harry Potter à l'école des sorciers dans sa distribution.

Il s'agit en effet de Zoë Wanamaker. L'actrice de 71 ans interprète Baghra dans Shadow and Bone, la professeure d'Alina Starkov (Jessie Mei Li). Et elle était aussi dans le premier film de la franchise Harry Potter, Harry Potter à l'école des sorciers, où elle incarnait aussi une professeure. Eh oui, Zoë Wanamaker jouait Renée Bibine (Hooch en VO), la prof de vol et arbitre de Quidditch à Poudlard.