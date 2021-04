Shadow and Bone : Ben Barnes a été choisi pour le rôle de Kirigan... grâce aux fans des romans !

Depuis ce vendredi 23 avril, vous pouvez découvrir sur Netflix une toute nouvelle série fantastique. Dans Shadow and Bone : la saga Grisha, on suit les aventures d'Alina Starkov (Jessie Mei Li), une jeune orpheline qui va découvrir qu'elle possède un puissant pouvoir. Elle va alors recevoir les conseils du Général Kirigan, leader des Grisha. C'est Ben Barnes qui joue ce personnage. Un choix qui semble avoir fait l'unanimité chez les fans des romans écrits par Leigh Bardugo. Et ce n'est pas surprenant !

Les fans voulaient Ben Barnes pour jouer Kirigan depuis longtemps

Depuis la publication du tout premier livre de la série Grisha en 2012, les fans de Shadow and Bone voulaient voir Ben Barnes dans le rôle de Kirigan. L'autrice de la trilogie elle-même avait validé cette idée auprès des fans qui réclamaient une adaptation. Plusieurs années plus tard, quand elle a rencontré le créateur et showrunner Eric Heisserer, c'est donc tout naturellement que Leigh Bardugo lui a parlé de Ben Barnes. "J'avais cet ancien post Tumblr où une personne avait utilisé une photo de Ben. Je lui ai envoyé et je lui ai dit que je validais l'idée" a confié Leigh Bardugo à Polygon.

Eric Heisserer l'assure, ce n'est pas uniquement pour faire plaisir aux fans qu'il a choisi Ben Barnes pour rejoindre le casting de Shadow and Bone (même si cela y a contribué). Le boss de la série voulait aussi une sorte de mentor pour les autres acteurs, quasi-inconnus, du casting. Pour convaincre Ben Barnes, il l'a donc emmené au restaurant... où l'acteur lui a ressorti le fameux post Tumblr. "Il m'a dit : 'Tu vas m'embaucher c'est ça ?'" s'est souvenu le showrunner.

"J'ai eu l'impression que c'était le destin"

Au final, Eric Heisserer a décidé de recruter Ben Barnes, non seulement pour son talent mais aussi pour sa personnalité. "Je savais que c'était un être humain adorable. J'ai été sur tellement de plateaux où il y avait un acteur toxique qui gâchait tout le processus pour les autres. Si on trouve une personne qui se comporte bien, qui est respectueuse avec tout le monde, cela donne une atmosphère complètement différente sur le plateau. Ben a été mon choix pour ses performances mais aussi grâce à la personne qu'il est" assure le créateur du show. Quant à Ben Barnes ? Il était évidemment au courant des souhaits des fans avant de signer pour la série. "J'ai eu l'impression que c'était le destin, que je devais le faire d'une certaine façon" confie-t-il à Polygon.