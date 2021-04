Shadow and Bone, la saga Grisha : faut-il regarder la série fantastique de Netflix ?

Un monde fantastique porté par un casting prometteur

C'est en 2012 que le premier roman de la trilogie Grisha, Les Orphelins du royaume en français, a été publié aux Etats-Unis. Le projet d'adaptation des livres et presque aussi vieux ! Comme l'a confié Leigh Bardugo, Netflix a acheté les droits de ses livres en 2012. Il aura donc fallu 9 ans et l'arrivée de Eric Heisserer à la tête du projet pour que la série prenne vie. "Dès qu'Eric et moi nous sommes rencontrés pour un déjeuner, on a toute suite été sur la même longueur d'onde" se rappelle l'autrice dans une interview donnée à Comic Beats. Scénariste des films Destination finale 5, Premier contact ou encore Bird Box (déjà pour Netflix), Eric Heisserer a d'ailleurs eu une approche intéressante pour faire grandir le Grishaverse : mixer l'action de deux sagas de Leigh Bardugo : la série Grisha d'un côté et Six of Crows de l'autre.

Dès le premier épisode de Shadow and Bone : la saga Grisha, nous sommes plongés dans cet univers fantastique singulier. Cette introduction n'est d'ailleurs pas forcément des plus faciles puisque le Grishaverse a son propre vocabulaire (les Grisha ? le Fold ? le Darkling ?). Ceux qui, comme nous, n'auraient pas lu le livre pourront se sentir un peu perdus, mais on vous rassure, ce sentiment disparaît assez rapidement. On se laisse d'ailleurs plutôt facilement emporter dans cet univers fantastique travaillé, tant dans les scénarios que dans les images. Visuellement, on sent que la production a mis le paquet pour retranscrire cet univers de façon crédible et convaincante.

Côté casting, la fraîcheur est de mise. A part Ben Barnes (vu dans Le Monde de Narnia ou The Punisher), les acteurs sont peu connus du grand public mais de vraies révélations. Le trio des Crows notamment, incarnés par Freddy Carter (Kaz), Amita Suman (Inej) et Kit Young (Jesper), ont une alchimie fun et on en vient presque à regretter qu'ils soient un peu mis en second plan. Jessie Mei Li, qui joue Alina, et Archie Renaux, qui incarne Mal, sont plus sur le devant de la scène, même si leurs intrigues peuvent paraître parfois un peu fades et s'essoufflent facilement, malgré le talent des acteurs. Sans parler de certains twists que nous ne pouvons pas révéler mais qui tombent un peu comme un cheveu sur la soupe.

Officiellement, Shadow and Bone : la saga Grisha n'est pas encore renouvelée pour une saison 2. Mais on sent bien que Netflix mise sur cet univers et la fin de l'épisode 8 laisse clairement la porte grande ouverte pour une possible suite.

En bref : Même si tout n'est pas parfait, Shadow and Bone : la saga Grisha est une série fantastique dans laquelle on se plonge facilement et plaisamment. Elle prouve que les sagas "young adult" ont toujours leurs places à l'écran et qu'elles peuvent nous passionner. Un joli succès qui permet de faire découvrir de nouveaux jeunes talents. A la fin de la saison 1, on en redemande déjà !