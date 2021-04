Ginny & Georgia saison 2 : Netflix annonce la suite... avec Marcus (Felix Mallard)

Sarah Lampert, la créatrice de Ginny & Georgia, avait confié à The Oprah Magazine vouloir une saison 2 pour explorer encore plus le passé des personnages et leurs personnalités. Car dans la saison 1, "nous venons de commencer à découvrir certaines des couches pour tous les personnages, dans tous les domaines, dans lesquelles nous voulons nous plonger" avait-elle précisé.

Bien sûr, vous retrouverez Ginny (Antonia Gentry) et sa mère Georgia (Brianne Howey), les deux héroïnes du show dont leurs prénoms font le titre. Mais il devrait aussi y avoir Austin (Diesel La Torraca) évidemment, qui complète la famille. Et ce ne sont pas les seuls personnages à revenir dans la saison 2...

Netflix a confirmé que Marcus sera dans la saison 2, il pourrait donc enfin être en couple avec Ginny

Dans un autre tweet, le compte Twitter de Netflix France a ajouté : "Et oui, Marcus sera là". Le personnage de Marcus (Felix Mallard), le voisin BG de Ginny, sera donc de retour. Maintenant que Ginny n'est plus en couple avec Hunter (Mason Temple) et qu'elle et Marcus se sont de nouveau embrassés, beaucoup de fans espèrent qu'ils pourront enfin vivre une véritable romance dans la saison 2 (malgré le départ surprise de Ginny et de son petit frère Austin).