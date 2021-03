Ginny & Georgia : avec qui les acteurs de la série Netflix sont-ils en couple ?

Antonia Gentry (Ginny) et Brianne Howey (Georgia) sont en couple

Alors que la créatrice, le casting et les fans espèrent une saison 2 de Ginny & Georgia, les acteurs de la série Netflix sont-ils en couple dans la vraie vie ? Antonia Gentry (Ginny), Brianne Howey (Georgia), Felix Mallard (Marcus), Mason Temple (Hunter), Sara Waisglass (Maxine), Katie Douglas (Abby), Scott Porter (Paul), Raymond Ablack (Joe) et Nathan Mitchell (Zion) ont-ils quelqu'un ou sont-ils célibataires ?

Antonia Gentry (Ginny) est en couple avec Ezra Pounds, un artiste, compositeur et producteur de musique. Ils sortent ensemble depuis 8 ans car sur Instagram, en 2019, il avait avoué sortir avec l'actrice qui a réagi au clash de Taylor Swift depuis 6 ans et "être amoureux" d'elle. Les amoureux ont posté plusieurs photos d'eux in love sur Insta et se sont fait plusieurs déclas.