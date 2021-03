Ginny & Georgia saison 2 : Georgia avec Paul, Zion ou Joe ? Les actrices donnent leur avis

Georgia va-t-elle finir avec Paul, Zion ou Joe à la fin ? Antonia Gentry (Ginny) donne son avis

Alors que la saison 2 de Ginny & Georgia est très attendue mais n'a toujours pas été confirmée pour l'instant par Netflix, les fans se posent déjà des questions sur la suite. Alors qu'ils ont déjà des théories sur la saison 2 concernant aussi bien Ginny (Antonia Gentry), que Georgia (Brianne Howey), beaucoup s'interrogent aussi sur la vie amoureuse de la mère de famille au passé douloureux. Georgia va-t-elle finir avec Paul (Scott Porter), Zion (Nathan Mitchell) ou Joe (Raymond Ablack) ? Attention spoilers !

Pour rappel, à la fin de la saison 1 elle se fiance avec le maire Paul. Ok. Mais avant, elle était tout de même retombée dans les bras de Zion, le père de Ginny, avant qu'il ne reparte. Quant à son ami restaurateur Joe, qui lui est sous son charme depuis le début, elle avait l'air de se rapprocher de lui, voire de commencer à ressentir quelque chose pour lui. Dans la possible saison 2 de la série Netflix, Georgia pourrait donc voir sa romance avec Paul disparaître, si jamais elle revoit Zion ou tombe in love de Joe.

Antonia Gentry alias Ginny, a donné son opinion à TVLine. Et elle a avoué avoir un avis différent du point de vue de son personnage, et du point de vue en tant que téléspectatrice. "Pour le bien de Ginny, je dis Zion, tout le temps" a-t-elle déclaré, "mais pour moi, en tant que membre du public, Joe, c'est sûr. C'est un amour". Celle qui avait réagi à au clash de Taylor Swift a donc enlevé Paul de l'équation pour la possible saison 2.

Brianne Howey (Georgia) aussi a ses idées sur la question

Brianne Howey qui incarne Georgia, et est en couple dans la vraie vie, a elle aussi donné son avis sur la vie amoureuse de son personnage. Se confiant à Hollywood Life, elle a expliqué à propos de Paul : "Je pense qu'il est l'image parfaite de la personne avec laquelle elle pensait finir quand elle regardait des comédies romantiques en grandissant. Je pense qu'il remplit toutes les cases". Et "ce que j'aime dans leur relation, et à la fin, je pense que Paul (...) la voit un peu pour ce qu'elle est, dans le sens où elle est avide de pouvoir. Lui aussi, et j'adore ça" a détaillé l'actrice, "Je ne sais pas si Georgia a déjà été vue sous cet angle, donc je pense qu'elle aime vraiment cela chez Paul, mais je pense que c'est plus l'idée qu'elle se fait de lui".