Ben Barnes (Shadow and Bone) : il a bien changé depuis Narnia, découvrez son évolution

Ben Barnes a bien changé depuis Narnia

Ben Barnes est au casting de la saison 1 Shadow and Bone (Shadow and Bone : La saga Grisha) sur Netflix. La série adaptée de la trilogie littéraire Grisha et la duologie littéraire Six of Crows de Leigh Bardugo est dispo sur la plateforme depuis ce vendredi 23 avril 2021. Ben Barnes y interprète le Général Kirigan / le Darkling.

Mais avant d'être dans Shadow and Bone sur Netflix, Ben Barnes s'était fait connaître pour avoir incarné le prince Caspian (puis le roi Caspian) dans les 2ème et 3ème film de la saga Narnia. Eh oui, l'acteur était dans Le Monde de Narnia : Le Prince Caspian (le chapitre 2) en 2008 et dans Le Monde de Narnia : L'Odyssée du Passeur d'Aurore (le chapitre 3) en 2010. Et plus de 10 ans après, il a beaucoup changé, comme les autres stars de Narnia ! Découvrez son évolution en photos.