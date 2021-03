Shadow and Bone : Ben Barnes, des monstres flippants et des super-pouvoirs dans la bande-annonce

On le sait, Netflix adore adapter des romans en séries. La Chronique des Bridgerton, The Witcher ou encore Toujours là pour toi sont tous basés sur des livres populaires. Et un nouveau projet va s'ajouter à la liste. Entre 2012 et 2014, Leigh Bardugo publiait aux US sa trilogie Grisha qui débutait avec le premier roman, Les Orphelins du royaume (Shadow and Bone en version originale). D'abord prévue pour être adaptée en film, l'adaptation de cette saga arrive finalement en série sur Netflix et sera un mélange entre la série Grisha et la saga Six of Crows, elle aussi écrite par Leigh Bardugo.

Une première bande-annonce équipe

Dans Shadow and Bone : la saga Grisha, nous allons découvrir un tout nouveau monde, le royaume de Ravka, déchiré par la guerre et où certains, surnommés Grisha, possèdent des pouvoirs impressionnants. Alina Starkov et son ami Mal, tous deux orphelins, vont traverser le Fold qui regorge de monstres. Mais lors de cette expédition, Alina va découvrir qu'elle possède un pouvoir très convoité qui pourrait tout changer et qui la met en danger. Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce à découvrir dans notre diaporama, Shadow and Bone : la saga Grisha mise sur des effets spéciaux impressionnants et sur une palette de personnages.

C'est Jessie Mei Li qui incarnera l'héroïne de la série, Alina. Au casting, on retrouvera d'autres visages encore méconnus du grand public comme Archie Renaux (Mal), Kit Young (Jesper), Amita Suman (Inej) ou encore Freddy Carter (Kaz), que vous avez peut-être déjà vu dans la série Free Rein, dispo sur Netflix. Sans oublier évidemment Ben Barnes, qui incarne le Général Kirigan. L'acteur connu pour son rôle du Prince Caspian dans Le Monde de Narnia fait son retour sur Netflix, trois ans après la fin de The Punisher. Et on ne va pas s'en plaindre !

Shadow and Bone : la saga Grisha sera disponible le 23 avril sur Netflix.