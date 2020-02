Le Monde de Narnia : les acteurs ont bien changé, que deviennent-ils ?

Georgie Henley

Georgie Henley était la plus jeune du casting original puisqu'elle avait seulement 10 ans lors de la sortie du premier volet qui était aussi son premier rôle au cinéma. Par la suite, la star âgée aujourd'hui de 24 ans a tenu quelques petits rôles. On a pu la voir dans le film Perfect Sisters avec Abigail Breslin et The Sisterhood of Night avec Kal Penn. C'est à la télévision qu'elle travaille désormais : elle est au casting de la série The Spanish Princess, suite de The White Queen et The White Princess, diffusée sur Starz aux Etats-Unis. Elle incarne Meg Tudor. Une saison 2 qui sera la dernière est attendue pour 2020. Elle devait être au casting du spin-off de Game of Thrones mais le projet a finalement été annulé par HBO.