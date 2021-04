Shadow and Bone : une saison 2 pour la série Netflix ? Le créateur tease ses plans

Netflix tient-elle un nouveau succès avec Shadow and Bone ? Depuis le début de l'année, la plateforme a déjà cartonné avec les séries La Chronique des Bridgerton déjà renouvelée jusqu'à la saison 4, Lupin dont la partie 2 arrive cet été, Ginny & Georgia qui aura bien une saison 2 ou encore Qui a tué Sara ? dont la partie 2 arrive en mai. Dans un autre registre, les abonnés peuvent maintenant découvrir les 8 épisodes de Shadow and Bone : la saga Grisha avec Jessie Mei Li et Ben Barnes.

Le créateur de Shadow and Bone a des plans pour la suite

Bien que les 8 épisodes viennent tout juste d'être mis en ligne (découvrez notre avis sans spoiler sur la série), certains ont déjà dévoré la série et se demandent si Shadow and Bone : la saga Grisha aura une saison 2. La fin laissait la porte ouverte à une suite et ce n'est pas très surprenant : on vous rappelle que la série est adaptée des romans de Leigh Bardugo et est un mix entre la série Grisha composée de 3 romans et Six of Crows qui compte 2 livres. Eric Heisserer, le créateur et showrunner de la série a donc évidemment des plans pour la suite, même si Netflix n'a pas encore officiellement renouvelé la série. "J'ai beaucoup de matières (...) Nous avons de grands plans. Mais nous prenons ça petit à petit" a-t-il aussi avoué.

3 à 4 saisons pour Shadow and Bone : la saga Grisha ?

Dans une interview donnée à Decider, le boss de Shadow and Bone est allé plus loin et a dévoilé qu'il était prêt pour faire durer la série plusieurs saisons. "Je pense que Shadow and Bone est une série qui pourrait avoir trois ou quatre saisons" a-t-il confié. Mais il voit aussi de possibles spin-off ! Il faut dire que le "Grishaverse" (l'univers des romans de Leigh Bargudo) est très riche : "Il y a tellement de personnages qui sont charismatiques, talentueux, charmants et en même temps remplis de traumatismes qui pourraient avoir leur propre série" a-t-il expliqué à Decider.

Si Shadow and Bone est un succès, elle pourrait avoir le même destin qu'une autre série fantastique de Netflix : The Witcher. En plus de sa saison 2, le show avec Henry Cavill aura une série dérivée centrée sur le premier Sorceleur et un film animé.