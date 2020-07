The Witcher saison 2 : la série va s'éloigner (un peu) des livres, une nouvelle chanson pour Jaskier

Petite différence avec les livres

Suite à l'épidémie de Covid-19 qui frappe le monde, la production de la saison 2 de The Witcher a logiquement pris du retard et sa mise en ligne sur Netflix devrait donc être repoussée de quelques mois. Aussi, afin de lutter contre la frustration des fans, Lauren Schmidt Hissrich (la showrunneuse) profite désormais de ses rencontres avec la presse pour se confier sur les intrigues à venir.

Après avoir promis une chronologie plus facilement compréhensible lors de cette saison 2, la créatrice de la série a cette fois-ci profité d'une question de TVGuide pour annoncer que The Witcher prendra légèrement ses distances avec les livres d'Andrzej Sapkowski. Rien de bien méchant rassurez-vous, mais un choix important qui satisfera la curiosité des fans, "Dans les livres, une fois que Geralt et Ciri se rencontrent à Sodden, lorsque l'on découvre le tome suivant, on réalise que l'on a fait un énorme saut dans le temps. Mais au moment de l'écriture de la série, on a réalisé que nous ne voulions pas sauter ces premiers mois qui les voient apprendre à se connaître".

Une relation très importante

Lauren Schmidt Hissrich l'a en effet précisé, après une saison 1 très importante où l'on découvrait que leurs destins étaient liés, il aurait été absurde que l'on ne puisse pas suivre leurs premiers pas ensemble, "C'est ce qui est cool, de voir ces personnages qui comprennent qu'ils sont liés à l'autre, sans pour autant en être heureux, mais qui l'acceptent car ils savent que cette relation leur sera nécessaire pour continuer à avancer à travers le Continent."

Surtout, cette relation qui sera au centre de l'intrigue devrait également être un parfait ressort comique afin d'alléger l'ambiance par instant. "Geralt n'a évidemment aucune expérience de la parentalité, avec les enfants, avec le concept d'avoir une véritable relation. Il est une sorte de vagabond, de voyageur. Il fait lui-même le choix de ne pas s'attacher et le voilà maintenant coincé dans une relation qui est censée durer très longtemps" a-t-elle ensuite expliqué.

Jaskier continuera de chanter

Plus loin, Lauren Schmidt Hissrich a également confirmé que Jaskier (Joey Batey) sera toujours aussi important à l'écran et devrait une nouvelle fois faire du bien à nos oreilles, "C'est un chanteur génial et on veut qu'il continue de chanter le plus souvent possible. Et je trouve aussi que l'idée de la narration est très importante dans The Witcher, l'idée de celui qui raconte les histoires. Donc on va clairement continuer à l'utiliser".

A ce sujet, elle a par ailleurs fait une drôle de confidence : elle n'imaginait pas que Toss a Coin to Your Witcher allait être une chanson aussi puissante dans l'univers de la série. Au contraire, elle s'imaginait même l'enlever au moment de la post-production, "Quand nous avons écrit la chanson, je n'avais aucune idée de si elle allait fonctionner ou non. Honnêtement, il est même arrivé un moment où je me suis dit, 'A quoi nous pensions en imaginant intégrer un tel chant en plein milieu de cet épisode ? C'est dingue'." Heureusement, c'est le talent de Joey Batey qui a finalement convaincu la créatrice de lui donner une chance, "La première fois que nous avons entendu la chanson au mixage, avec les images qui défilaient - Joey Batey l'avait enregistrée avec tout un orchestre, j'ai trouvé ça magnifique. Le lendemain on se disait tous, 'Je n'arrive pas à m'enlever la chanson de la tête. Elle m'a hanté toute la nuit'. Et c'est là que l'on a réalisé que nous avions quelque chose..."

Et désormais, c'est nous qui avons de nouveau cette chanson coincée dans la tête... Pas cool.