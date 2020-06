The Witcher saison 2 : une chronologie plus lisible mais beaucoup de voyages dans le temps à venir

A en croire Lauren Schmidt Hissrich, la créatrice de The Witcher, il ne faudra pas compter sur la saison 2 - ni les suivantes, pour espérer découvrir une happy ending entre Geralt et Yennefer. Néanmoins, elle l'a également promis, les prochains épisodes de la série de Netflix auront quelques arguments à revendre pour nous faire plaisir.

Une saison 2 plus lisible

C'est un détail qui ne vous a surement pas échappé durant le visionnage de la saison 1, la temporalité des actions avec des timelines différentes pour chaque personnage n'était pas la plus simple à suivre. Une situation assumée par la showrunneuse, "Je n'aurais pas imaginé que ça soit aussi controversé. Mais c'est quelque chose que je ne regrette pas du tout, c'était important en terme de récit", qui devrait néanmoins évoluer l'an prochain.

"Ce qui est cool maintenant, c'est que les personnages se sont tous rencontrés" a-t-elle dévoilé à The Wrap, "Donc ce que l'on va voir en saison 2, c'est que tous nos personnages existent sur la même timeline". Une bonne nouvelle pour les fans qui n'auront plus besoin d'infographies pour tout comprendre, mais également pour les scénaristes.

Voyages dans le temps à venir

Lauren Schmidt Hissrich l'a ensuite révélé, un tel regroupement des personnages va effectivement permettre à l'équipe créative de mettre en place de nouvelles façons de s'intéresser aux héros, "Du côté de l'histoire, ce que ça va nous permettre sera de jouer avec le temps de façons différentes. On va pouvoir mettre en place des flashbacks, des flash-forwards. On va pouvoir intégrer le temps d'une façon inédite."

La créatrice n'a rien dévoilé de plus à ce sujet, mais on peut déjà s'attendre à des flashbacks sur l'apprentissage de Geralt auprès de Vesemir, son célèbre mentor. Et rien que pour ça, on a hâte.