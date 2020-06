The Witcher saison 2 : pas de happy ending pour Geralt et Yennefer ? La créatrice répond

La saison 1 de The Witcher vous a donné envie de shipper le duo Geralt / Yennefer ? Mauvaise idée. Là où les premiers épisodes de la série de Netflix laissaient entendre que leur relation allait possiblement évoluer positivement à l'avenir malgré des tensions récurrentes entre eux, Lauren Schmidt Hissrich - la showrunneuse, a confié ne pas avoir de tels plans en tête.

Un couple impossible

Une surprise ? Pas forcément. La créatrice l'a très justement rappelé dans le podcast 3rd & Fairfax, Geralt et Yennefer ne sont pas des personnages normaux, du fait d'une longévité exceptionnelle et d'une vie loin d'être ordinaire, "Le temps est une chose totalement différente pour eux, donc ils ne peuvent pas s'imaginer se marier, se poser et avoir des enfants".

Par conséquent, si elle n'est pas contre l'idée de les revoir ensemble par instant, "Ils ont quelques sursauts de pulsions sexuelles entre eux, un certain flirt, ce qui fait qu'ils peuvent se retrouver à l'occasion", aucune résolution positive ne serait cependant à espérer les concernant, "Mais au moment où l'un pourrait avoir envie de retrouver l'autre, cette personne pourrait très bien être morte. (...) J'aime bien me dire que Yennefer et Geralt ont une même façon de fonctionner, ils sont un peu des célibataires perpétuels".

Pas de happy ending pour Geralt et Yennefer

Et afin de nous préparer à une évolution décevante de ce côté de l'histoire, Lauren Schmidt Hissrich a précisé que sa série n'était de toute façon pas responsable de ce traitement. C'est Andrzej Sapkowski - l'auteur de la saga littéraire, qui a lui-même imaginé une telle relation : "Geralt et Yennefer fonctionnent un peu comme un flipper. Même dans les livres, je ne crois pas qu'il y ait une possibilité de happy ending pour eux. C'est un rêve touchant, mais également peu réaliste".

En même temps, qui imagine vraiment Geralt en simple fermier et Yennefer, malgré ses envies de maternité, abandonner son univers magique, peu compatible avec des enfants ?