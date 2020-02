The Witcher saison 2 : on sait qui va jouer Vesemir (et ce n'est pas Mark Hamill)

Lancée à la fin du mois de décembre, The Witcher adaptée des romans d'Andrzej Sapkowski a fait un carton se hissant en quelques jours parmi les programmes les plus populaires de Netflix en 2019. La série était déjà renouvelée pour une saison 2 avant même la sortie de la première saison. Le tournage vient de reprendre pour les stars de la série qui accueilleront de nouveaux acteurs. Après l'annonce du casting de Kristofer Hivju (aka Tormund dans Game of Thrones), le show vient de trouver son Vesemir.

Voici le visage de Vesemir

Depuis début 2020, les fans de The Witcher se demandaient qui pourrait bien jouer Vesemir dans la série. Dans les romans (et les jeux-vidéo), ce dernier est le plus âgé et le plus expérimenté des Sorceleurs mais il est aussi une figure paternelle pour Geralt (Henry Cavill). Certains internautes imaginaient bien Mark Hamill, le Luke Skywalker de Star Wars, dans le rôle mais c'est vers un autre acteur que s'est tournée la série.

Comme vient de l'annoncer Netflix, c'est en réalité Kim Bodnia qui jouera Vesemir dans la saison 2 de The Witcher. L'acteur de 54 ans et notamment connu pour avoir joué dans la série suédo-danoise Bron. Il est également l'un des acteurs principaux de Killing Eve où il incarne Konstantin. "Je suis ravie d'accueillir Kim Bodnia dans le casting de The Witcher. J'ai pu admirer son talent unique dans Killing Eve et Bron et j'ai hâte qu'il apporte sa force, sa ténacité et sa chaleur au personnage de Vesemir qui sera une partie importante de la saison à venir" a déclaré Lauren Schmidt Hissrich, créatrice et showrunner de The Witcher.