The Witcher saison 2 : une chronologie aussi compliquée dans la suite ? La créatrice répond

Une chronologie normale

Vous avez adoré la saison 1 de The Witcher mais vous avez eu mal à la tête en tentant de comprendre sa chronologie ? Bonne nouvelle, la saison 2 ne vous obligera pas à prendre un Doliprane avant chaque épisode. Lauren Hissrich (la créatrice) l'a promis à Vulture, "Tous les personnages [Geralt, Ciri, Yennefer] sont désormais sur la même timeline. C'est là où nous avons arrêté la saison 1 et c'est évidemment là où nous reprendrons avec la saison 2. Les histoires seront donc racontées d'une façon plus linéaire".

Cependant, la créatrice l'a ensuite assuré, les nouvelles histoires ne seront pas forcément groupées : "Il n'y aura pas qu'une seule histoire. Ce n'est pas comme s'ils étaient tous les trois ensemble". Par ailleurs, Lauren Hissrich et son équipe souhaiteraient également profiter des prochains épisodes pour faire des parenthèses importantes : "Je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas pu raconter en saison 1. Il y a différentes histoires courtes que j'aurais aimé mettre en avant. On pourra peut-être le faire avec des flashbacks".

Des personnages mieux explorés

Car oui, Lauren Hissrich a "entendu les critiques" des fans, l'écriture des personnages sera un peu moins précipitée dans la suite de la série. Aux personnes qui reprochaient à la saison 1 de ne pas suffisamment explorer leurs histoires personnelles, la créatrice a promis : "On ne va pas tenter de trop pousser l'histoire, ni d'introduire constamment de nouveaux personnages, de nouveaux mondes, de nouveaux royaumes... Parfois, on va simplement passer du temps avec les personnages et en apprendre plus sur eux. Et c'est probablement la chose dont j'ai le plus hâte que le public découvre".

Va-t-on enfin découvrir l'origine du grognement de Geralt ? Vivement 2021 !