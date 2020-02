The Witcher saison 2 : une star de Game of Thrones confirmée au casting

Énorme succès depuis sa mise en ligne (la saison 1 s'est classée parmi les programmes les plus vus de 2019 sur Netflix en seulement quelques jours), The Witcher reviendra bien (sans surprise) pour une saison 2. Depuis quelques semaines, les annonces s'enchaînent autour des futurs épisodes puisque Henry Cavill (Geralt), Anya Chalotra (Yennefer) et Freya Allan (Ciri) ont repris le chemin du tournage. Voici 5 acteurs qui seront au programme des futurs épisodes.

Kristofer Hivju confirmé dans la saison 2 de The Witcher

Pressentie depuis le mois dernier, l'arrivée de Kristofer Hivju dans The Witcher est désormais confirmée. Si son nom ne vous dit rien, vous connaissez sûrement son visage : l'acteur norvégien jouait Tormund dans Game of Thrones ! Comme les rumeurs le laissaient entendre, il incarnera bien Nivellen, un homme victime d'une malédiction. On en dira pas plus pour vous éviter les spoilers (eh oui, on est gentils !).

En plus de Kristofer Hivju, quatre autres acteurs rejoignent la saison 2 de The Witcher comme le dévoile Netflix. Il s'agit de Agnes Bjorn dans le rôle de Vereena, Thue Ersted Rasmussen (un acteur danois prochainement à l'affiche de Fast and Furious 9) qui jouera Eskel, un ami d'enfance de Geralt, Aisha Fabienne Ross pour incarner Lydia, une sorcière, et Mecia Simson (une mannequin vue dans Britain and Ireland's Next Top Mode) qui incarnera Francesca. La plateforme confirme aussi les rumeurs lancées en début de semaine : Yasen Atour jouera bien Coën et Paul Bullion, Lambert. Il s'agit de deux Sorceleurs.

Seul absent ? Vesemir dont l'arrivée est très attendue. Au début du mois de janvier, la showrunner Lauren Schmidt Hissrich avait confié qu'aucun casting pour ce personnage n'avait été organisé pour le moment.