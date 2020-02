The Witcher saison 2 : deux nouveaux Sorceleurs très importants pour Ciri au casting

Si vous avez aimé la saison 1 de The Witcher, préparez-vous à adorer la saison 2, attendue en 2021 sur Netflix. En plus d'une chronologie nettement plus compréhensible, l'histoire accueillera de nouveaux personnages très spéciaux.

Un pote de Geralt en approche

C'est le site redanianintelligence qui révèle l'information, les nouveaux épisodes devraient en effet mettre en scène un personnage secondaire adoré des fans des livres/jeux vidéo : Lambert. Sorceleur provenant de l'école des Loups, celui-ci est un proche de Geralt et a notamment la tâche d'aider Ciri dans son apprentissage au combat.

Pour l'incarner, la production se serait ainsi tournée vers l'acteur Paul Bullion. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais vous l'avez probablement déjà aperçu de nombreuses fois, que ce soit dans Peaky Blinders, The Bastard Executioner et bientôt le film Dune.

Deux mentors de Ciri en saison 2

Mais ce n'est pas tout, c'est un deuxième Sorceleur qui devrait également apparaître à l'écran. Et là encore, si cela se confirme, il s'agira d'un personnage très important dans l'apprentissage de Ciri : Coën. Moins en vue dans l'histoire, il a pourtant un rôle clé dans l'évolution de la protégée de Geralt. Pour l'occasion, il devrait être incarné par l'acteur Yasen Atour, vu récemment dans Dark Heart ou Strike Back.

On ne sait pas encore si la série suivra totalement les intrigues des livres - si cela devait être le cas, préparez-vous à rire et pleurer, mais ces deux potentielles arrivées semblent confirmer une bonne nouvelle : la saison 2 explorera un peu plus la mythologie de The Witcher. Reste désormais à espérer que le site redanianintelligence a vu juste et que Netflix confirme rapidement ces révélations.