The Witcher saison 2 : un acteur de Game of Thrones face à Geralt ?

Pendant que de nombreux fans de The Witcher - la nouvelle série de Netflix, rêvent de voir Mark Hamill être recruté pour incarner Vesemir à l'écran, c'est un acteur de Game of Thrones qui aurait été choisi pour rejoindre le casting de la saison 2.

Une star de Game of Thrones au casting ?

Sur Instagram, le réalisateur Stephen Surjil a en effet posté des photos de différents endroits en Ecosse qui pourraient servir de nouveaux lieux de tournage. Et en plus des hashtags suivants #WitcherNetflix, #HenryCavill et #AnyaChalotra, il a ajouté celui-ci #KristoferHivju.

Ce nom ne vous dit rien ? Pourtant, son visage vous est forcément familier. Et pour cause, Kristofer Hivju n'est autre que l'interprète de Tormund Giantsbane dans la série d'HBO, le pote de Jon Snow qui s'est pris un râteau par Brienne.

Pour quel rôle ?

Bien évidemment, cela ne signifie pas que l'acteur a réellement rejoint The Witcher. Néanmoins, quand on sait qu'il n'habite pas en Ecosse (donc aucune raison de le citer ici) et que ce post a mystérieusement été supprimé suite au petit buzz qu'il a engendré, l'espoir est logiquement permis.

Par ailleurs, concernant le rôle pour lequel Kristofer Hivju pourrait avoir été engagé, Screen Rant avance déjà le nom de Nivellen. Il s'agit d'un homme victime d'une malédiction - il ressemble à un ours, rencontré par Geralt dans le chapitre "A Grain of Truth" issu du premier opus de la saga littéraire. Et ça tombe bien, la saison 2 devrait justement l'adapter...