The Witcher saison 2 : ce qui va changer pour Geralt et Ciri dans la suite

Dans la saison 1, avec sa chronologie un peu compliquée à suivre, The Witcher nous a raconté l'histoire de Geralt (Henry Cavill), Yennefer (Anya Chalotra) et Ciri (Freya Allan). C'est dans la dernière scène de la saison que Geralt rencontrait ENFIN Ciri qu'il est sensé protéger. Leur relation sera donc au coeur des futurs épisodes de la série.

Geralt et Ciri vont changer dans la saison 2 de The Witcher

Comme on peut s'y attendre, Geralt et Ciri devraient être inséparables dans la saison 2 de The Witcher dont le tournage a été interrompu suite à la pandémie de Coronavirus. Au point, même, de former une famille si on en croit Lauren S. Hissrich. "C'est vraiment la famille la plus inattendue que vous pouvez imaginer" a confié la showrunner dans une interview donnée à The Wrap. Si vous pensiez connaître les deux personnages, détrompez-vous : des changements seront au programme dans la suite de la série de Netflix. "L'une des choses les plus drôles qu'on explore dans la saison 2, c'est comment ils vont se changer l'un et l'autre. A la fin de la saison 1, on sait qui est Ciri et qui est Geralt. Et maintenant, on met tout ça dans un blender et on voit ce qui arrive quand deux personnes complètement différentes sont forcées d'être ensemble" explique-t-elle.

Et comme dans toute famille, tout ne va pas très bien se passer. "Ça ne sera pas toujours très joli. Ils vont s'engueuler. Ils vont se battre. Ce sont deux étrangers qui se rencontrent pour la première fois et on leur dit : 'Vous allez rester ensemble pour toujours'. Je pense que leur développement en tant que père et fille est l'une des choses que je préfère dans la série" ajoute Lauren S. Hissrich qui, récemment, avait aussi évoqué le duo Geralt/Yennefer. Le tournage de la saison 2 de The Witcher devrait reprendre en août prochain. Les futurs épisodes sont attendus pour 2021 sur Netflix.