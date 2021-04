Qui a tué Sara ? saison 2 : tout ce que l'on sait sur la suite !

Le vrai visage de Sara dévoilé

Près d'un mois après son arrivée sur Netflix, Qui a tué Sara ? est toujours dans le top 10 France. La série mexicaine continue donc de cartonner, mais la plateforme n'a pas attendu le retour des spectateurs pour lui offrir une saison 2. Elle semble même avoir été tournée en même temps que la saison 1 car un teaser de la suite a été dévoilé dans le dernier épisode. Un teaser pour nous donner un avant-goût de ce qui nous attend et pour nous prouver que la vérité sur la mort de Sara est très loin.

L'adolescente n'est d'ailleurs pas aussi innocente que l'on pense. A la fin de la saison 1, son frère Alex (Manolo Cardona) découvre son journal intime et apprend ainsi que sa soeur était en réalité déséquilibrée, fragile et dangereuse. Du coup, on imagine que Elroy n'est pas le meurtrier de Sara (Ximena Lamadrid).

Mariana Lazcano lui a pourtant demandé de la tuer, après avoir découvert sa liaison avec son mari César et sa grossesse, mais l'homme à tout faire n'aurait pas réussi à aller jusqu'au bout. Et si Sara s'était attirée des problèmes beaucoup plus grave à cause de ses soucis psychologiques ? Son ancienne meilleure amie Marifer (Elva Velden) va nous en apprendre plus dans la saison 2 de Qui a tué Sara ?, qui arrive le 19 mai 2021 sur Netflix.

Une victime mystérieuse

La grande question pour la suite est sans aucun doute : qui est le squelette trouvé dans le jardin de la maison de famille des Guzman ? Sara aurait-elle tué quelqu'un ? Et si ce quelqu'un était son père biologique ? Dans son journal intime, la soeur d'Alex se demande si elle est "aussi folle que son père" : pourrait-elle l'avoir tué à cause de leurs problèmes psychologiques ?

Le mystère sur l'identité de la victime reste donc entier. Sinon, Elisa et Alex, toujours en couple, vont continuer à mener l'enquête ensemble tandis que Sofia (Ana Lucia Dominguez) va devoir gérer le fait d'être tombée enceinte de César, le père de son fiancé Rodolfo (Alejandro Nones). Décidément, le père Lazcano vole toutes les copines de son fils... Ce nouveau secret risque bien de créer de nouveaux conflits et même de nouveaux dramas.