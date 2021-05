QUIZ Connais-tu les vrais noms de ces stars de séries ?

Notre interview Off Screen avec les acteurs de La Chronique des Bridgerton

Certains acteurs nous mentent ! Eh oui, tu ne le sais peut-être même pas mais certaines stars de tes séries préférées utilisent un pseudo ou bien une version raccourcie de leur vrai nom. Sauras-tu découvrir leurs vraies identités ? Prouve-le avec notre test.

Eh non, il n'y a pas que les rappeurs ou les DJ qui utilisent des pseudos. Certaines stars du petit écran ont aussi décidé de ne pas utiliser leurs vrais noms. C'est le cas par exemple de Claudia Jessie de La Chronique des Bridgerton , de KJ Apa de Riverdale ou bien de Manish Dayal de The Resident . Sauras-tu deviner leurs vrais noms ?