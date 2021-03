QUIZ Riverdale : est-ce-que cette intrigue ridicule a vraiment eu lieu dans la série ?

Ah Riverdale ! Si on aime autant détester la série, dont la saison 5 continue chaque jeudi sur Netflix, c'est surtout à cause de ses intrigues complètement WTF et sorties de nulle part. Il s'est passé tellement de choses qu'on a parfois presque du mal à se souvenir de tout. Et toi, sauras-tu déceler si ces intrigues ont vraiment eu lieu dans la série ? A toi de jouer.