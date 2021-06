TEST Lucifer : pourrais-tu séduire Lucifer Morningstar ?

Depuis le 28 mai 2021, la partie 2 de la saison 5 de Lucifer est dispo sur Netflix. Et en attendant de mater la saison 6, on te propose de voir si tu pourrais séduire Lucifer Morningstar. Le diable, incarné par Tom Ellis, tombe sous le charme de Chloe Decker, jouée par Lauren German. Mais arriverais-tu toi aussi à le charmer ? Fais notre test pour le découvrir !

QUIZ Lucifer : pourrais-tu séduire Lucifer ? Nope, tu ne pourrais clairement pas séduire Lucifer Morningstar, sorry ! Oui, tu pourrais peut-être retenir l'attention de Lucifer... mais pas autant que Chloe Decker ! Oui, tu pourrais totalement séduire Lucifer ! Bye bye Chloe Decker. Si Lucifer te fais rencontrer son père, Dieu, comment réagis-tu ? Ton premier baiser avec Lucifer, tu l'imagines... Quelle est ta chanson préférée ? Quel est ton cocktail préféré ? Quelle est ta saison favorite ? Quel est ton plus gros défaut ? En drague, tu es du genre à... Cet été, tu as bien envie d'aller passer tes vacances...