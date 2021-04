Lucifer saison 5, partie 2 : date de sortie, casting... tout ce que l'on sait déjà

Quelle date de sortie pour la partie 2 de la saison 5 de Lucifer ?

La partie 1 de la saison 5 de Lucifer, composée de 8 épisodes, a été mise en ligne sur Netflix le 21 août 2020. Les showrunners avaient ensuite expliqué qu'il faudrait attendre un moment pour découvrir la partie 2 qui contiendra elle aussi 8 épisodes. Et il faudra encore un peu patienter (mais plus beaucoup) : c'est le 28 mai 2021 que Lucifer et Chloé seront de retour avec de nouveaux inédits.

Quels acteurs rejoignent le casting ?

Dans la partie 2 de la saison 5 de Lucifer, on retrouvera évidemment tous les personnages de la série mais aussi quelques nouveaux. Dennis Haysbert que l'on a pu voir dans les derniers moments de l'épisode 8 sera de retour dans le rôle de Dieu, le père de Michael, Lucifer et Amenadiel (D.B. Woodside). On retrouvera aussi Scott Porter qui jouera Carol Corbett, une détective ayant un lien avec Dan (Kevin Alejandro) et qui pourrait se rapprocher d'Ella (Aimee Garcia); Merrin Dungey qui joue Sonya, une flic qui va avoir un lien avec Amenadiel et enfin Brianna Hildebrand dans le rôle de Rory, un ange rebelle qui veut marcher dans les pas de Lucifer.