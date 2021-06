Lucifer saison 6 : nos 8 théories sur la suite de la série Netflix

Alors que les fans de Lucifer attendent avec impatience la saison 6 qui sera la dernière de la série Netflix, ils peuvent déjà (re)voir tous les épisodes de la saison 5. La saison 5 partie 2 de Lucifer est en effet dispo sur Netflix depuis le 28 mai 2021.

1. Lucifer et Chloe vont encore se séparer

Et parmi nos théories pour la saison 6 (dont quelques infos sont tombées), on se dit que Lucifer Morningstar (Tom Ellis) et Chloe Decker (Lauren German ) pourraient de nouveau se séparer. En effet, avant de devenir Dieu à la place de son père, Luci était très préoccupé et n'accordait plus beaucoup de temps à l'inspectrice. Maintenant qu'il est bel et bien devenu Dieu, l'ancien diable pourrait délaisser Chloe à cause de son nouveau job très prenant. Ce qui pourrait mener à une éventuelle rupture. D'autant plus que la showrunner Ildy Modrovich a expliqué à Collider à propos de la saison 6 : "Nous avons trouvé des histoires plus intimes pour nos personnages et des histoires plus émouvantes. (...) Il a vraiment fallu creuser".