Lucifer saison 6 : Dan, Lucifer... les premières infos sur la suite de la série

D'abord annoncée comme la dernière, la saison 5 ne marque finalement pas la fin de la série. Netflix a finalement décidé de commander une saison 6 de Lucifer sur laquelle quelques détails étaient déjà connus. Puisque les fans ont enfin pu voir les épisodes de la 5e saison, on en sait désormais plus sur ce qui nous attend dans la suite. Même s'ils n'ont pas tout révélé des intrigues à venir, les showrunners de Lucifer, Ildy Modrovich et Joe Henderson, se sont confiés sur le futur du show.

Dan sera bien de retour

Première bonne nouvelle officialisée par Kevin Alejandro lui-même dès ce week-end : Dan sera bien de retour dans la saison 6 de Lucifer malgré la mort du personnage. Dans l'épisode 15, le lieutenant était tué suite à une manipulation de Michael (Tom Ellis). L'acteur qui a aussi dévoilé qu'il avait lui-même eu l'idée de tuer son personnage a teasé dans une interview donnée à TVLine : "Ils ont trouvé une manière douce de me faire revenir, pas forcément de la façon dont les gens vont s'y attendre et peut-être pas d'une façon importante mais j'ai pu être là pour la fin. Et cela a été génial de pouvoir terminer cette aventure".

Ildy Modrovich s'est elle aussi confiée sur ce retour, également dans une interview donnée à TVLine. "Nous savions que nous ne pouvions pas faire une autre saison sans le lieutenant Ducon (Detective Douche en version originale, le surnom donné à Dan par Lucifer, ndlr) donc oui, nous avons trouvé une histoire pour lui qu'on adore. C'est un de ces exemples qui montre que parfois, on se met dans l'embarras mais on trouve quelque chose qui est encore plus drôle et satisfaisant. En cherchant une issue, on trouve quelque chose qu'on aurait jamais fait et même à laquelle on aurait jamais pensé" a-t-elle confié.