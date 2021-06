JEU Grey's Anatomy : sauras-tu classer ces morts de la série dans l'ordre chronologique ?

Si, comme nous, tu as maté tous les épisodes de Grey's Anatomy depuis le début, sache que tu as passé plus de 15 jours devant ta télé (363 heures en tout). Eh oui, ça fait beaucoup. Grâce à la série, tu es devenu un expert en médecine (enfin ça, c'est ce que tu crois) et le vocabulaire des chirurgiens n'a plus de secrets pour toi. Mais as-tu VRAIMENT suivi la série ? On t'avait déjà testé avec notre quiz fait pour les vrais fans.

Cette fois, on a décidé de te mettre encore à l'épreuve avec un jeu. Le but ? Classer ces 8 morts de la série dans l'ordre dans lequel elles sont arrivées dans la série. A toi de nous prouver que tu maîtrises sur le bout des doigts :

Si tu joues sur PC : fais glisser les images avec ta souris pour les classer.

Si tu joues sur mobile : clique sur les flèches pour faire monter/descendre les images et les classer dans le bon ordre.