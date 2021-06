TEST Quelle série est faite pour toi ? Réponds à ces questions pour le savoir

Avec les nombreuses plateformes comme Netflix, Amazon Prime Vidéo, Salto ou encore Disney+, on a parfois un peu du mal à s'y retrouver en matière de séries. Et chaque fois, c'est la même chose : c'est l'angoisse au moment de choisir une nouvelle série à mater. Tu as le même problème ? Pas de panique, on est là pour t'aider et te conseiller une nouvelle série à voir. Tu n'as qu'à répondre à quelques questions et le tour est joué :