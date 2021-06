TEST : quelle sera ta prochaine destination pour cet été ?

Ok, la pandémie de Covid-19 n'est pas terminée. Mais avec le déconfinement et la réouverture des restaurants et lieux culturels, et grâce au vaccin contre le coronavirus, tu vas pouvoir voyager. Après 3 confinements en France, où vas-tu partir passer tes vacances d'été ? Ok, t'as pas le portefeuille des Kardashian-Jenner, des influenceuses Insta ou des joueur de l'équipe de France. Donc on sait direct que ce sera pas fiesta au champagne sur un yacht, mais plus apéro au pastis autour d'une partie de boules. Mais pour savoir quelle sera vraiment ta destination pour cet été 2021, fais vite notre test !