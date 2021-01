Quelle résolution vas-tu prendre en 2021 ? Il est enfin temps de dire au revoir à 2020 et toutes ses galères ! Mais afin de débuter 2021 de la meilleure des façons, il est important de prendre une bonne résolution. Tu n'as pas d'idée ? Ca tombe bien, ce test est là pour toi !

Apprendre à cuisiner ! En 2020, tu as plus vu la tête de ton livreur Deliveroo que ta famille ? Félicitations, en cette période de crise sanitaire et économique, tu as fait le choix de soutenir les restaurateurs. Néanmoins, on ne va pas se voiler la face, ça montre surtout que t'es une quiche en cuisine et va falloir changer ça en 2021. Ca tombe bien, Philippe Etchebest vient d'ouvrir une chaîne YouTube ! Désormais, en plus de bien manger, tu feras des économies. Merci qui ?

Arrêter de juger ton chat Les gestes barrières qui t'éloignent des gens chiants, le télétravail qui te permet de faire des grasses matinées, le confinement qui t'aide à rattraper des séries... Bref : dormir, manger et se faire plaisir sans être dérangé quotidiennement, pour toi 2020 c'était une année de rêve. Pour la première fois, tu as découvert ce que c'était la vie d'un chat et tu as kiffé. Du coup, tu vas désormais devoir faire l'énorme effort de ne plus jamais juger ton chat quand il baillera à 14h entre deux siestes en mode, "Hoooo, elle est pas facile ta ptite vie hein ?!". Après tout, au fond de toi tu le sais, tu rêves de faire comme lui.

Jouer au Loto une fois par semaine En 2020, tu n'as jamais autant dévisagé ton salaire de misère et détesté ton appartement trop petit ? On te comprend. Et comme on sait que le concept de "changer de vie" est plus facile à dire qu'à faire, on te propose de commencer progressivement en jouant au Loto. Certes, ça ne te garantira pas de gagner, mais sur un malentendu ça peut marcher. Et surtout, l'espoir de remporter le gros lot t'aidera à t'évader de ton studio le soir, en allant te coucher. #TrueStory

Devenir une star des réseaux sociaux Des défis à la c*n sur Tik Tok, des stories sur ta vie de confiné(e) sur Insta et Snapchat, des critiques concernant tes voisins sur Twitter... En 2020, tu as squatté les réseaux sociaux afin de passer le temps. Désormais, en 2021, il va falloir passer à la vitesse supérieure. Après tout, le Covid sera toujours là et les risques de nouveaux confinements aussi. De fait, autant rentabiliser ce temps perdu pour se faire un maximum d'argent en devenant un(e) influenceur/euse. A toi les placements de produits concernant les nouveaux masques à la mode ou la meilleure eau de Javel à utiliser pour vaincre le virus ! S'inventer une vie pour oublier ta vie nulle du moment, c'est désormais ta nouvelle ligne édito !



Quel est le plat que tu as le plus souvent mangé en 2020 ?

Pour toi, confinement =

Qu'est-ce qui t'a le plus manqué en 2020 ?

Qu'attends-tu le plus en 2021 ?

Quel message penses-tu envoyer à tes proches le 1er janvier à 00h ?

Durant le confinement, qu'as-tu fait le plus souvent ?

As-tu applaudi les soignants à 20h en 2020 ?

Quel exploit sportif t'a le plus marqué en 2020 ?

Quelle musique représente le mieux ton année 2020 ?