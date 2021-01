Covid-19 : bientôt une inscription en ligne pour tous ceux qui veulent se faire vacciner

La vaccination contre le coronavirus est (enfin) lancée en France. En une semaine (elle a débuté le 27 décembre dernier dans toute l'Europe), seules un peu plus de 500 personnes ont été vaccinées chez nous contre plus de 238 000 en Allemagne. Depuis ce lundi, le gouvernement a mis les bouchées doubles et même déjà élargi la campagne de vaccination pour inclure plus de personnes à risque.

Les Français qui veulent se faire vacciner pourront s'inscrire en ligne

Pour l'instant, on ne sait pas quand la population générale (c'est-à-dire non à risque et hors personnes âgées) pourra se faire vacciner contre la Covid-19 mais Olivier Véran prend déjà le devant. Invité sur RTL, le ministre de la Santé a annoncé que ceux qui souhaitent recevoir le vaccin vont bientôt pouvoir s'inscrire en ligne. "Nous allons ouvrir dans les prochains jours une inscription possible pour les Français qui le souhaitent par internet, par téléphone sans doute, et pourquoi pas par l'application TousAntiCovid; pour que les Français qui souhaitent se faire vacciner puissent le faire savoir, s'inscrire et puissent prendre des rendez-vous" a confié le Ministre. Le but ? Pouvoir au mieux gérer le stock de doses du vaccin. Aucune date n'est encore avancée pour la vaccination de la population générale (il y a peu de chance d'être vacciné par hasard, comme cet étudiant américain) mais des informations sur cette inscription seront données cette semaine lors d'une présentation.

La campagne de vaccination s'élargit

Pour l'instant, seules les personnes âgées qui résident en Ehpad et le personnel soignant à risque de plus de 50 ans peuvent recevoir le vaccin. Cependant, le gouvernement est déjà prêt à élargir la campagne de vaccination. Les personnes âgées de plus de 75 ans qui résident à domicile devraient pouvoir se faire vacciner dès la fin du mois de janvier. Olivier Véran a également annoncé que "les pompiers et les aides à domicile de plus de 50 ans" peuvent également désormais se faire vacciner contre la Covid-19.

Une bonne nouvelle pour les plus fragiles tandis que le nombre de cas est en hausse un peu partout dans le monde, dont aux Etats-Unis où les tournages de certaines séries sont de nouveau à l'arrêt, ou en Angleterre, où un nouveau confinement vient d'être décrété suite à l'apparition d'un variant encore plus contagieux. En France, pas de reconfinement pour le moment mais le couvre-feu a été avancé à 18h dans certains départements. La liste pourrait d'ailleurs s'allonger dans quelques jours.