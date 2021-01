Vacciné par hasard contre le coronavirus, cet étudiant américain enflamme TikTok

Quand un étudiant américain se fait vacciner par hasard...

La campagne de vaccination contre le coronavirus a commencé ! En France, priorité aux personnes âgées dans les Ehpad et aux personnes les plus à risque, tandis qu'aux Etats-Unis, priorité aux soignants. Un étudiant a quand même pu être vacciné en avance par une pharmacienne, mais pour quelle raison ? "Elle s'est tournée vers nous et nous a dit : 'Hé, j'ai deux doses du vaccin et je vais devoir les jeter si je ne les administre pas à quelqu'un. On ferme dans 10 minutes. Vous voulez le vaccin Moderna ?'", a confié David MacMillan à la NBC.

L'étudiant et son ami ont donc récupéré les doses prévues pour du personnel soignant absent au moment de faire le vaccin dans le supermarché Giant. David MacMillan n'a pas hésité à partager son histoire improbable sur TikTok et, en quelques minutes, sa vidéo est devenue virale : elle a même été vue plus de 730 000 fois.