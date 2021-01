Lucifer, You, Grey's Anatomy... les tournages de nombreuses séries repoussés à cause du Covid-19

Un vaccin contre la Covid-19 a peut-être été trouvé et commence doucement à être partagé dans le monde, mais cela ne signifie malheureusement pas que le virus est derrière nous et qu'il n'a plus aucun impact. Deadline vient de le révéler, son épidémie est au contraire toujours aussi intense aux USA, au point d'avoir de nouvelles conséquences sur les nombreuses séries qui y sont produites.

La reprise des tournages repoussée

Ainsi, alors que Los Angeles est l'un des endroits les plus touchés par la Covid-19 chez nos voisins d'Amérique, Disney TV Studios a tout simplement pris la décision de décaler la reprise des tournages sur place d'au moins une semaine. De fait, 16 de ses séries qui devaient reprendre le 11 janvier (ou avant) n'auront finalement pas de feu vert avant le 18 janvier.

Les 16 séries en question sont : Grey's Anatomy, Station 19, American Housewife, Black-ish, Mixed-ish et Rebel (toutes diffusées sur ABC), This Is Us (NBC), 911, 911: Lone Star et Last Man Standing (toutes diffusées sur la Fox), American Crime Story: Impeachment, American Horror Story et Mayans (toutes diffusées sur FX), Big Shot (Disney+), ainsi que The Orville et Love, Victor (toutes diffusées sur Hulu).

De nouveaux épisodes sacrifiés ?

De quoi comprendre que 2021 pourrait ne pas être une meilleure année que 2020 dans le monde des séries. Après tout, déjà que les chaînes télé américaines avaient réduit le nombre d'épisodes pour de nombreuses fictions, la faute à un début tardif des tournages des nouvelles saisons à la rentrée, ce nouveau coup dur (qui pourrait se prolonger ou se reproduire à l'avenir en fonction de l'évolution de la pandémie) pourrait à nouveau obliger les chaînes et producteurs à sacrifier des épisodes. Cela leur permettrait de sauver les budgets et de ne pas bouleverser inutilement les grilles de programmes habituelles (cela ne servirait à rien de décaler les diffusions de séries durant l'été, les téléspectateurs ne sont pas aussi souvent devant leurs écrans à cette période).

Enfin, pour l'anecdote, sachez que Disney TV Studios n'est bien évidemment pas le seul studio à avoir pris une telle décision. Récemment, Sony Pictures Television a décalé les productions de The Goldbergs (ABC) et Atypical (Netflix) d'une semaine, passant ainsi d'une reprise le 4 janvier à une reprise espérée le 11 janvier, tout comme les fictions de Universal Television comme Good Girls (NBC) ou Brooklyn Nine-Nine (NBC), celles de Warner Bros TV comme Mom (CBS), Shameless (Showtime) ou You et Lucifer (Netflix), et celles de CBS Studios comme NCIS, NCIS LA, Seal Team et Why Women Kill (toutes diffusées sur CBS).

Toujours plus de retard, toujours moins d'épisodes... Ce n'est pas tous les jours facile d'être fan de séries !