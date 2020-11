TEST : quel genre de confiné(e) es-tu ?

Quel genre de confin es-tu ?

Tu es plutt sur ton canap, enferm pendant tout le reconfinement ? Ou tu ne peux pas t'empcher de sortir 1h tous les jours ? Dcouvre quel genre de confin(e) tu es !

Tu es du genre rester sur ton canap toute la journe

Pour toi, le reconfinement est signe de journes OKLM, pos(e) sur ton canap, voire sur ton lit. Tu ne quittes pas ton duvet / ta couette et Netflix est devenu ton meilleur ami. Tu mates des sries feel good comme Friends et The Big Bang Theory, et tu binge-watches un max de nouvelles sries comme Le Jeu de la dame. Pense quand mme te laver et te nourrir entre deux pisodes.

Tu es du genre sortir uniquement pour les courses

Tu ne peux pas rester tous les jours enferm(e) mater des films et des sries sur Netflix ou Amazon Prime Video. Cela te dprime trop... Tu as besoin de sortir de temps en temps, juste pour t'arer. Du coup, tu sors seulement quand tu en as besoin, 1 ou 2 fois par semaine pour faire les courses.

Tu es du genre adorer sortir

Rester chez toi enferm(e) ? Trs peu pour toi ! Mme avec le reconfinement, tu es du genre demander ton boss une attestation de dplacement pour pouvoir mettre le nez dehors. Et comme on peut sortir pour les courses et 1h par jour pour se promener moins d'1 kilomtre de chez soi, tu fais le tour de ton quartier tous les soirs aprs le taf. Juste pour respirer un peu autre chose que ton appart !

