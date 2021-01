TEST : Quelle crêpe es-tu ?

On ne peut jamais se planter quand on respecte les codes classiques : une bonne crêpe beurre-sucre, une crêpe à la confiture ou à la pâte à tartiner. Pour toi, la Chandeleur, c’est aussi un moment convivial avec ses proches, parce que la gourmandise n’est que meilleure quand elle est partagée.

La crêpe complète

La Chandeleur, ce n’est qu’une fois par an alors autant se faire plaisir. Caramel au beurre salé, chocolat fondu, et pourquoi pas quelques copeaux de noix de coco par-dessus… tu aimes les crêpes gourmandes et garnies. La gourmandise, c’est avant tout une explosion de saveurs, de textures et de couleurs. Pas vrai ?