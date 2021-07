Gossip Girl, le reboot : ce qui change (ou pas) par rapport à la série originale

Les projets de reboot ont toujours autant la cote à la télévision américaine. Alors que HBO Max prépare un reboot de Pretty Little Liars intitulé Pretty Little Liars : Original Sin pour lequel deux actrices ont déjà été recrutées, la plateforme vient aussi de lancer Gossip Girl. Annoncé en juillet 2019, le projet qui est en fait un genre de suite de la série originale mais sans les acteurs principaux a été retardé à cause de la pandémie de Covid-19.

Ce qui change

L'intrigue de départ

Dans la première version de Gossip Girl, la série débutait sur le retour de Serena (Blake Lively) à New York et sur l'arrivée de Dan (Penn Badgley), un élève loin d'être fortuné, à Constance Billard. Si le schéma est un peu similaire, il y a un twist dans le reboot : la nouvelle élève, Zoya (Whitney Peak), est en fait la demi-soeur de Julien (Jordan Calloway), la hit-girl et influenceuse qui ne passe pas une heure sans poster une story. La rivalité devrait tourner autour de ces deux personnages, même si elle ne sont pas en froid au tout de début de la série.

Plus de diversité

La série originale n'était pas vraiment un exemple de diversité et de représentation avec son casting presque uniquement composé d'acteurs blancs et ses relations 100% hétéros. Joshua Safran, le créateur de la série, l'avait promis, le reboot de Gossip Girl mise sur la diversité que ce soit niveau ethnicité ou bien niveau sexualité puisqu'on retrouve notamment un personnage fluide parmi le casting principal.

Plus de personnages centraux

Dans Gossip Girl (la première version), le casting principal était composé de 5 personnages, 6 si on compte aussi Jenny (Taylor Momsen). Le reboot propose déjà un panel plus important de personnages avec 8 personnages principaux, rien que pour les élèves. Il y a Zoya et Julien que l'on a déjà mentionné mais aussi Obie (Eli Brown), Max (Thomas Doherty), Audrey (Emily Alyn Lind), Aki (Evan Mock) et les bitch*s, Luna (Zion Moreno) et Monet (Savannah Lee Smit). Sans compter les profs de Constance Billard qui devraient avoir une place plus importante dans l'intrigue que dans la série originale.