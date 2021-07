Gossip Girl, le reboot : pourquoi les acteurs de la première série ne seront pas présents

Le 8 juillet prochain, HBO Max débutera la diffusion du reboot de Gossip Girl. Comme on a déjà pu le découvrir dans la bande-annonce, cette nouvelle série - créée par Joshua Safran, se déroulera dans le même univers que la fiction culte des années 2000, mais sera portée par une nouvelle génération de personnages.

Pourtant, si cette histoire ne viendra donc pas effacer la précédente, ne vous attendez pas à y retrouver Serena (Blake Lively), Nate (Chace Crawford) ou Blair (Leighton Meester) au casting. Safran l'a révélé au Daily Beast, ils ont volontairement exclu l'idée de faire intervenir ces héros emblématiques cette année, "Notre position était celle-ci : faisons une saison 1 à notre façon, [pour explorer ces nouveaux héros]".

L'absence des acteurs originaux expliquée

Une déception ? Peut-être, mais ce choix était indispensable. Le créateur l'a rappelé, "Le public n'aurait jamais accepté ces nouveaux personnages s'ils étaient restés dans l'ombre des personnages principaux." Il l'a tout de même confessé, "En réalité, ils le sont déjà" puisque les comparaisons seront inévitables, mais lui et son équipe n'ont pas voulu apporter un frein supplémentaire à l'attachement possible à leurs histoires et personnalités, "Si les personnages originaux étaient là en même temps qu'eux, pourquoi voudriez-vous vous intéresser ne serait-ce qu'un peu à Zoya quand Nate pourrait apparaître à tout moment ?"

Puis, il l'a précisé, l'ampleur de ce Gossip Girl 2021 ne favorise de toute façon pas vraiment le mélange des deux générations. Au contraire, le reboot sera "nettement plus énorme que la première série". De quelle façon ? "Il y aura 16 personnages principaux, contre 7 à l'époque, et plus de 22 autres qui seront récurrents, contre 12." De fait, "Il n'y a pas assez de temps d'écran possible pour tous. Or, si Blair était amenée à apparaître dans deux scènes, vous voudriez tous en voir plus", chose qui casserait alors l'intérêt de ce reboot.

Une évolution pour la saison 2 ?

Cependant, si ce raisonnement fait sens, celui-ci ne ferme pas véritablement la porte à de telles apparitions dans le futur. Joshua Safran l'a ensuite révélé, la présence des stars de la première version de Gossip Girl fait bien évidemment partie de ses rêves, "Si jamais on a la chance de revenir pour une saison 2, alors nous aurons la possibilité de mettre en place des caméos qui seront bien plus que des cameos d'ailleurs, puisque l'on pourrait leur donner de vraies intrigues".

Alors attention, rien n'est encore assuré à ce sujet, "J'espère que l'on sera renouvelé et que l'on pourra contacter le casting le moment venu pour voir si les acteurs seront prêts à venir", mais le créateur se veut optimiste aujourd'hui. On croise les doigts !