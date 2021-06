Gossip Girl : la bande-annonce du reboot est là et c'est déjà chaud

Entre 2007 et 2012, la CW a diffusé la série Gossip Girl qui a révélé Blake Lively, Penn Badgley ou encore Leighton Meester. A l'été 2019, on apprenait qu'un reboot était en préparation : au lieu de suivre les personnages des années après ou de raconter de nouveau l'histoire, il se concentrera sur une nouvelle génération d'élèves à Constance Billard, la fameuse école privée de la série originale. Repoussée à cause de la pandémie de Covid-19, la série débarque bientôt et on a encore plus hâte de la découvrir !

Le reboot de Gossip Girl se dévoile et ça s'annonce hot

Après le premier teaser et la présentation des personnages du reboot de Gossip Girl, cette première bande-annonce de la série donne un vrai aperçu de ce qui nous attend. L'occasion de découvrir que Whitney Peak qui incarne Zoya Lott sera la "nouvelle Dan" : nouvelle élève, elle va rapidement se retrouver au centre de tous les regards quand Obie (Eli Brown) qui est pourtant en couple va se rapprocher d'elle. La vie des lycéens sera encore plus compliquée avec le retour de Gossip Girl toujours doublée par Kristen Bell. Exit le blog, c'est sur Instagram que le corbeau anonyme va faire régner la terreur.

Cette vidéo à voir sans attendre dans notre diaporama tease donc des scandales, des rapprochements amoureux, des défilés, des tenues glamour mais aussi des scènes plus hot comme un plan à 3. Eh oui, Gossip Girl n'aura pas perdu son côté sexy et c'est tant mieux ! En plus de ça, le créateur Joshua Safran avait expliqué que le reboot serait plus inclusif que la série originale.

Le reboot de Gossip Girl débute le 8 juillet aux US sur HBO Max qui diffusera un épisode par semaine. En France, la série sera prochainement diffusée sur Warner TV.