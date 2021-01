Gossip Girl : les personnages du reboot dévoilés, on vous les présente !

L'année 2021 ne sera toujours pas celle de la créativité côté séries puisque de nombreux reboots et remakes sont attendus comme celui de Pretty Little Liars, de True Blood et bien évidemment de Gossip Girl. Le tournage a été repoussé à cause de la pandémie de Covid-19 mais a bien débuté fin 2020 à New York. On sait déjà que l'action du reboot de la série culte se déroulera plusieurs années après la fin de la série originale et sera centrée sur de nouveaux lycéens. Après l'annonce du casting, on connaît donc les noms des nouveaux personnages de la série.

Voici les héros de Gossip Girl

Après Serena (Blake Lively), Blair (Leighton Meester), Dan (Penn Badgley), Nate (Chace Crawford) et Chuck (Ed Westwick), qui seront les nouveaux héros de Gossip Girl ? Après des mois de suspense, c'est via Instagram avec de beaux portraits que la série a présenté les personnages du reboot. En plus de leurs noms, on pouvait aussi découvrir un adjectif représentant chacun des persos. Voici donc les personnages de la série et l'adjectif les qualifiant ainsi que leurs portraits.

Audrey Hope (Emily Ann Lind) - Grâce