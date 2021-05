Gossip Girl : le teaser du reboot est arrivé et la date de sortie aussi !

Gossip Girl : le premier teaser du reboot

L'été sera chaud sur HBO Max ! C'est désormais officiel : on connait la date de sortie du très attendu reboot de Gossip Girl où l'on retrouvera au casting Emily Alyn Lind, Whitney Peak, Eli Brown ou encore Thomas Doherty. La plateforme vient, en plus d'annoncer l'arrivée du show, de dévoiler le tout premier teaser qui présente les personnages et dans lequel on retrouve notre Gossip Girl préférée.