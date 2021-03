Gossip Girl : son identité spoilée ? La révélation était sous nos yeux depuis l'épisode 1 !

Au rayon des révélations décevantes, l'identité de Gossip Girl est plutôt pas mal placée (pas très loin d'ailleurs de l'identité de A.D. dans Pretty Little Liars). Dans le dernier épisode de la série, on découvrait que c'était en fait Dan (Penn Badgley) qui torturait ses amis depuis le début. Une révélation qui n'avait satisfait personne (ou presque). En juillet 2020, Penn Badgley et Chace Crawford étaient même revenus sur cette révélation et ils ne la validaient toujours pas. Pourtant, les indices étaient là depuis le tout début de la série.

L'identité de Gossip Girl spoiler dès l'épisode 1 ?

Même si Gossip Girl s'est terminée il y a bientôt 9 ans, certaines personnes continuent de découvrir ou de revoir les épisodes qui sont disponibles en France sur Netflix. Et une téléspectatrice américaine vient de remettre en avant un nouvel indice flagrant sur l'identité de Gossip Girl sur TikTok. @yussijuicy2.0 a publié une scène présente à environ 5m50 dans l'épisode 1, juste avant le générique.

On peut y entendre Gossip Girl en voix-off s'interroger sur les raisons du retour de Selena (Blake Lively) à New York puis voir le blog suivi de... Dan derrière son écran ! Eh oui, l'une des premières scènes de la série semblait donc déjà révéler que Dan se cachait derrière le personnage. Et dire qu'on aurait pu se passer des 120 épisodes suivants !