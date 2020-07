Gossip Girl : Dan en Gossip Girl, Penn Badgley et Chace Crawford ne valident toujours pas

Il y a quelques jours, le site du magazine Variety a posté les retrouvailles virtuelles de Penn Badgley et Chace Crawford. Une vidéo de près de 50 minutes dans laquelle les deux acteurs évoquent leurs nouveaux rôles dans You et The Boys mais où ils ont aussi parlé de la série qui les a fait connaître : Gossip Girl. Les interprètes de Dan Humphrey et Nate Archibald ont notamment dévoilé qu'ils ne pouvaient pas revoir la série et ont aussi évoqué la révélation autour de Dan.

"Ça ne ressemble pas vraiment à Dan"

Parmi les plus grosses incohérences de la série, on retrouve l'identité de Gossip Girl en haut de la liste. Dans le dernier épisode de la série, il était révélé que Dan Humphrey se cachait en réalité derrière le blog qui a fait vivre un enfer aux personnages de la série. Une révélation très critiquée qui ne passe toujours pas. Évoquant le rôle de l'acteur dans You et les ressemblances entre Dan et Joe, Chace Crawford a déclaré à l'occasion de ses retrouvailles avec Penn Badgley : "A la fin de Gossip Girl, peu importe quelle a été ta réaction sur le fait que ce soit intelligent ou non de faire ça, c'est lui Gossip Girl et ça ne ressemble pas vraiment à Dan, non ?". Ce à quoi Penn Badgley a répondu : "Oui".

Malgré ça, Penn Badgley avoue qu'il est reconnaissant envers Gossip Girl et cette révélation sur Dan qui, d'une certaine façon, lui a permis de jouer le rôle du stalker Joe dans You. "Je suis reconnaissant de la façon dont Gossip Girl m'a positionné pour ce rôle et pour l'effet qu'il a eu. C'est intéressant de voir que moi, l'un des personnages de la série Gossip Girl qui était en fait Gossip Girl, même si on peut débattre sur la logique de cette décision. On peut même débattre sur le fait que Dan soit au pas l'un des personnages principaux de la série. Mais quoiqu'il en soit, je joue ce personnage de Joe et ça semble logique d'une certaine façon. C'est comme si c'était Dan mais avec du sang plein les mains" a déclaré l'acteur qui reprendra son rôle dans la saison 3 de You, attendue pour 2021 sur Netflix.