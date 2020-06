Gossip Girl : Penn Badgley et Chace Crawford ne supportent plus de voir la série

En 2021, Gossip Girl sera de retour avec un reboot, retardé à cause de la pandémie de Coronavirus. De nouveaux acteurs seront les héros de cette série qui sera en fait un genre de suite du show porté par Blake Lively et Leighton Meester, centré sur la nouvelle génération de riches héritiers de l'Upper East Side. De quoi aborder de nouvelles thématiques. Si les fans ont hâte et se préparent même avec un rewatch de la série sur Netflix (ce qui permet de déceler des fails de tenues), ce n'est pas forcément le cas des anciens acteurs.

Pourquoi Penn Badgley et Chace Crawford ne veulent plus voir Gossip Girl

Réunis pour une discussion dans le cadre des vidéos Actors on Actors du site de Variety, Chace Crawford et Penn Badgley ont évoqué Gossip Girl... et l'impossibilité pour eux de revoir la série actuellement. Au détour de la discussion, celui qui incarne Joe Goldberg dans You (une saison 3 a été commandée par Netflix) a expliqué qu'il n'avait pas vu la série depuis un bon moment. Quant à Chace Crawford : "Il faudrait que tu m'attaches à un brancard et que tu me forces à garder les yeux ouverts" a-t-il lâché, ajoutant qu'il serait peut-être intéressant de revoir quand même quelques-uns des premiers épisodes. L'acteur que l'on retrouvera bientôt dans la saison 2 de The Boys avoue d'ailleurs qu'il a du mal à se voir à l'écran.

Une sentiment partagé par l'ex-interprète de Dan. "J'ai revu la série avec ma femme, Domino, avant notre mariage. (...) Elle n'avait jamais vu la série et je n'ai pas vu d'épisodes depuis. Même à ce moment-là, je me souviens, ce n'est pas la série, mais c'était très difficile à regarder. Se voir à 20, 21 ou 22 ans... Qui aime ça ? C'est super inconfortable" a expliqué l'acteur. Penn Badgley a d'ailleurs expliqué qu'il était très intrigué par le reboot en préparation pour HBO Max. "Je suis tellement intéressé de voir ça. Je leur souhaite le meilleur. J'ai hâte de voir comment les gens vont réagir" ajoute l'acteur.

Pour voir la discussion de Penn Badlgey et Chace Crawford en intégralité, rendez-vous sur Variety.