Pretty Little Liars : voici les deux premières actrices du reboot

A peine enterrée, la série Pretty Little Liars revient déjà d'entre les morts. La plateforme HBO Max prépare un reboot intitulé Pretty Little Liars : Original Sin créé par Robert Aguirre-Sacasa, le papa de Riverdale et des Nouvelles aventures de Sabrina. Un projet qui fait parler... et qui se précise. Deadline dévoile le nom des deux premières actrices à rejoindre le casting et en dit plus sur ce qui nous attend. Alors, qui remplace Lucy Hale, Ashley Benson, Troian Bellisario ou encore Shay Mitchell ?

De son côté, Maia Reficco, qui a 20 ans, s'est fait connaître dans la série mexicaine Kally's Mashup diffusée sur Disney Channel où elle incarnait le personnage principal, une jeune prodige du piano voulant devenir une pop star. Elle tourne actuellement le film Strangers, avec Camila Mendes et Maya Hawke, qui sera dispo prochainement sur Netflix.