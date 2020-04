Gossip Girl : 10 fois où Blair Waldorf nous a montrés comment être des queens

Ne jouez pas à la marmotte

Bon alors, en période de confinement, c'est sûr, on dort plus. Et c'est bien le repos. Mais trop dormir peut vous entraîner à devenir feignant(e). "Dormir, c'est pour les faibles" a d'ailleurs lancé la fashionista la plus célèbre du petit écran (avec Carrie Bradshaw de Sex and the City). Parce que Blair Waldorf sait que "l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt" comme le dit l'adage. Donc pas question de rester au lit toute la matinée, il faut se réveiller et se bouger dans la vie pour réussir à accomplir ses rêves. Et même si vous êtes confinés chez vous, gardez le rythme en vous levant avant midi et faites des projets.