Leighton Meester : que devient l'interprète de Blair Waldorf de Gossip Girl ?

Et avant cela, juste après l'arrêt de Gossip Girl, Leighton Meester a aussi eu une apparition dans la saison 2 de The Orville et dans la saison 4 de The Last Man On Earth. L'actrice a aussi tenté de se faire connaître (en vain) en tournant dans Amies malgré lui avec Gillian Jacob et surtout on mari Adam Brody ou encore dans Like Sunday, Like Rain avec Debra Messing ou encore dans The Roomate.

En dehors des studios de tournage, l'artiste est aussi égérie de Biotherm et styliste. Elle a notamment imaginé trois combinaisons avec la marque Christy Dawn.