The Witcher saison 2 : Geralt badass & Yennefer en vie dans la bande-annonce, une saison 3 commandée

Le rendez-vous est pris : c'est le vendredi 17 décembre 2021 que Netflix mettra en ligne la saison 2 de The Witcher. Une suite très attendue des fans qui sera composée de 8 nouveaux épisodes, dont les premières images ont été dévoilées ce week end. A l'occasion d'une conférence organisée ce samedi 25 septembre 2021, la plateforme de streaming a en effet dévoilé une première bande-annonce impressionnante.

Yennefer vivante, Ciri badass en saison 2

Dans la vidéo, disponible dans notre diaporama, on retrouve ainsi un Geralt quelque peu différent - plus ouvert et mature, prêt à tout pour protéger Ciri. Cette dernière, encore traumatisée par le mal qui règne sur ce monde, apparait par ailleurs comme déterminée à ne pas se laisser faire et à dévoiler son côté badass qui pourrait bien nous surprendre lors de scènes de combat. Enfin, autre point marquant du trailer - en plus de l'apparition de Vesemir incarné ici par Kim Bodnia et de la promesse de très beaux effets spéciaux, Yennefer (qui est bien vivante) est assurée de vivre une aventure mouvementée qui pourrait l'obliger à faire évoluer ses pouvoirs.

A noter que le synopsis officiel de cette saison 2 dévoile ceci : "Convaincu que Yennefer (Anya Chalotra) est morte lors de la Bataille de Sodden, Geralt (Henry Cavill) amène la princesse Cirilla (Freya Allan) à l'endroit le plus sûr : son foyer d'enfance à Kaer Morhen. Tandis que les rois du Continent, les elfes, les humains et les démons s'affrontent pour la suprématie au-delà des murs, il doit protéger la jeune fille d'une chose encore plus dangereuse : les mystérieux pouvoirs qu'elle a en elle." Simple et efficace, de quoi s'attendre à du très grand spectacle digne de l'oeuvre de Andrzej Sapkowski et des jeux vidéo.

Une saison 3 pour The Witcher

De nouveaux épisodes qui s'annoncent donc aussi passionnants qu'épiques et qui, bonne nouvelle, ne seront pas les derniers. Netflix l'a au contraire annoncé, The Witcher a déjà été renouvelée pour une saison 3 (aucune date de sortie n'est encore connue), tandis qu'un deuxième film d'animation - après Le cauchemar du loup diffusé cet été, est également au programme.

Enfin, une série à destination de la famille (donc pour les enfants) devrait aussi voir le jour dans le futur. Toutefois, aucune information sur son format, ni sur son histoire n'a encore été apportée.